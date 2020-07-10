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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 17:16

بحريني محكوم عليه بالإعدام: تعرضت للتعذيب ولأبشع الانتهاكات

بحريني محكوم عليه بالإعدام: تعرضت للتعذيب ولأبشع الانتهاكات
ووجّه موسى رسالته إلى جميع المهتمين بحقوق الإنسان قائلا: “لقد تعرضت لابشع انتهاكات حقوق الإنسان، تعرضت للتعذيب والضرب“ لاتهامات لا علاقة له بها وقد تم الحكم عليه بالإعدام .

وأضاف موسى: “أنا بريء وكل من عرف قضيتي من أطباء ومحاميين وحقوقيين وأطباء في الداخل والخارج“ يشهد بذلك. وتقدم موسى بالشكر للبرلمان البريطاني بغرفتيه العموم واللوردات الذي ناقش قضيته خلال يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 يوليو قائلا: “أشكر البرلمان البريطاني وجميعهم قالو انا بريء ووضحوا تعرضي للتعذيب والانتهاكات“.

وخاطب موسى المسؤولين في البحرين والعالم قائلا: “أنا بريء ولم ارتكب هذه القضية وماحصل لي من انتهاكات لا يقبلها إنسان صاحب ضمير في حقوق الإنسان“ واخيرا تقدم موسى بالشكر لكل من تحرك وعمل على قضيته دوليا ومحليا.

وتعقد محكمة التمييز البحرينية جلسة الإثنين المقبل 13 يوليو للنظر في حكم نهائي بإعدام موسى.

وكانت محكمة خليفية قضت بتأييد حكم الإعدام ضد محمد رمضان وحسين موسى في 8 يناير الماضي، رغم مطالبات دولية بوقف هذه الجريمة كونهما ضحايا تعذيب وبراءتهم ثابتة.
رقم : 873620
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