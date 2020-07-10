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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 18:24

قوات الوفاق الليبية والمصرية تنتظران ساعة الصفر

قوات الوفاق الليبية والمصرية تنتظران ساعة الصفر
وتزامنا مع التحشيد العسكري لقوات حكومة الوفاق فان الجيش المصري بدأ باجراء مناورات عسكرية على الحدود مع ليبيا.

وسبق أن حذرت القيادة المصرية من اقتحام مدينة سرت ووصفت اقتحامها بأنه خط أحمر لديها.

وأعلن الجيش المصري، أمس الخميس، تنفيذ مناورات واسعة قرب الحدود الليبية. وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن قادة بارزين بالقوات المسلحة يتصدرهم وزير الدفاع محمد زكي، شهدوا المرحلة الرئيسية للمناورة "حسم 2020".

وأفاد بأن المرحلة الرئيسية للمناورة نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية (مسؤولة عن تأمين الحدود المصرية مع ليبيا)، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش، والتي استمرت لعدة أيام.

ووفق البيان، أوصى وزير الدفاع المشاركين بالمناورة بـ"الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية والتضحية بكل ما هو غال ونفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته".
رقم : 873624
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