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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 18:26

أهالي ريف القامشلي ينتفضون رفضاً للاحتلال الاجنبي

أهالي ريف القامشلي ينتفضون رفضاً للاحتلال الاجنبي
واجتازت 3 أرتال عسكرية تركية امس الخميس الحدود السورية باتجاه منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب الشمالي.

وكانت تنسيقيات المسلحين قد نشرت الاحد الماضي مقطع فيديو لدخول رتل عسكري تركي مؤلف من نحو 30 آلية من معبر "كفر لوسين" الحدودي بين سوريا وتركيا شمال محافظة إدلب.

وقال المرصد السوري المعارض أن عدد الشاحنات والاليات التي وصلت إلى هذه المنطقة منذ شباط/ فبراير بلغ نحو سبعة الاف وسبعمئة؛ فيما بلغ عدد الجنود الأتراك المنتشرين في إدلب وحلب أكثر من أحد عشر ألف جندي.
أهالي ريف القامشلي ينتفضون رفضاً للاحتلال الاجنبيأهالي ريف القامشلي ينتفضون رفضاً للاحتلال الاجنبيأهالي ريف القامشلي ينتفضون رفضاً للاحتلال الاجنبي
وارتفعت في الاونة الاخيرة وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضد الوجود الأميركي غير الشرعي في سوريا، في أرياف محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، ولا سيما بعد دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ، والإعلان عن توافق كردي ـــ كردي، «يُقلق» العشائر العربية، رغم تباين مواقفها منه.
رقم : 873625
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