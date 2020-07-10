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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 18:32

الصين تتوعد امريكا بالرد على عقوباتها

الصين تتوعد امريكا بالرد على عقوباتها
ووصفت بكين العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها ”تلحق ضررا بالغا“ بالعلاقات الثنائية المتوترة أصلا بسبب خلافات حول تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد وتشديد قبضتها على هونغ كونغ.

وفرضت واشنطن عقوبات على تشين تشوان قوه أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في إقليم شينجيانغ وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وثلاثة آخرين غيره.

ووصف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تشين بأنه أعلى مسؤول صيني تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات.

وأضاف أن القرار ”ليس مزحة، ولا يتعلق الأمر فحسب بالأثر من الناحية المعنوية وعلى صعيد السمعة، لكن له تأثيرا فعليا على قدرة الشخص على التحرك في أنحاء العالم والعمل“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين في بكين إن القرار الأمريكي يعد تدخلا خطيرا في الشؤون الصينية.

وأضاف ”في ضوء هذه الأفعال الخاطئة ستتخذ الصين إجراءات مماثلة بحق مسؤولين أمريكيين ومنظمات ممن أبدوا سلوكا سافرا بشأن حقوق الإنسان فيما يتصل بشؤون شينجيانغ“.

وقال ”نحث الولايات المتحدة على تصحيح هذا القرار الخاطئ. إذا استمرت الولايات المتحدة في ذلك فسوف تتخذ الصين إجراءات حازمة للرد“.
رقم : 873629
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