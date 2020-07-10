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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 21:16

في ذكرى تحرير الموصل ...يحيي العراقيون ليلة الشهداء

في ذكرى تحرير الموصل ...يحيي العراقيون ليلة الشهداء
ووصل وسم #ليلة_الشهداء الى الترند في العراق في إشارة الى ليلة الجمعة التي ارتكبت فيها امريكا ابشع جريمة بحق شعوب المقاومة واغتالت اثنين من اكبر قادتها نائب هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والشهيد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس، كل هذا تزامن مع الذكرى الثالثة لتحرير الموصل من براثن داعش فكان لابد من تكريم شهداء المقاومة الاطهار.

فقد تفاعل المغردون مع هذه الذكرى وقاام أحدهم بنشر صور ثلة من الشهداء و علق بالقول: "يمشون والحُب يمشي خلف ارجُلِهِم .... مُسافِرُون وما أَحلاَه مِن سفَر..لبوا النداء وعاادوا ...شُهداء".

وناشطة عراقية أخرى قامت بنشرصورة للقائدين الشهيدين وقالتك " اسلك طريق الشهداء، تسلك طريق الحق والبصيرة".

ومن جهته قال أحد المغردين : فِي ليلة الجُمعة وفِي كُلّ ليلة؛ اللّهُمّ ومَن أرادَ حشدنا بسوءٍ فَأرِده.".

وذكّر ناشط آخر بشهداء الحشد الشعبي في القائم الذين استشهدوا في قصف لمقرهم من قبل الاحتلال الامريكي.

مغرد على تويتر قام  بنشر صورة الشهيد سليماني وقال: "الناس المنتظرون شريحتان شريحة خائفة بشدة وشريحة مشتاقة بشدة أما الخائف فخائف على عاقبته وأما المشتاق هو اللاحق لشوق الشهداء وساعي بشدة ليحصل منهم على حبات العلم والمعرفة ليجعلها زاده في الطريق ..".

وقام أحد النشطاء بشكر الشهيدين المهندس وسليماني على الانتصارات .. لن ننسى فضلكم ما حيينا.

من جهتها خاطبت ناشطة عراقية الشهيد المهندس قائلة: كنت أبا حنوناً للجميع. ساعد الله قُلوباً تشتاق إليك يا أبي .

هذا وأحيا العراقيون اليوم للذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي العراق، من ايدي "داعش الوهابي على ايدي القوات العراقية وبمشاركة ابطال الحشد الشعبي وعلى رأسهم الشهيدان قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس" حيث اعلنت القوات العراقية المشتركة تحرير الموصل في 10 يوليو/ تموز 2017.
 
رقم : 873657
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