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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 22:03

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في لبنان

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في لبنان
واضافت باشليه في بيانٍ اَنَّ الوضعَ الحالي في لبنان يخرجُ سريعاً عن السيطرةِ مع ارتفاعِ عددِ المحتاجين لإعَاناتٍ انسانية والذين يقتربون من مواجهةِ المجاعةِ كنتيجةٍ مباشرة للأزمةِ الاقتصاديةِ التي تضربُ لبنان.

وقالت باشليه في بيانِها اِنَّ مواطنين لبنانيين يواجهون خطرَ الموت بسببِ هذه الازمة، ودعت الى التحركِ فوراً قبلَ فواتِ الاوانِ بحسبِ تعبيرِها.

وذكّرت باشليه بأن “الأزمة الاقتصادية، مصحوبة بجائحة كوفيد-19، طالت المجتمع بأسره. كثر فقدوا عملهم وتبخرّت مدّخراتهم من أمام أعينهم وخسروا منازلهم”.

وشددت باشليه على أنه “غالبا في هذا النوع من الأوضاع، الأكثر فقرا والأكثر ضعفا هم أكثر من يعاني”.
رقم : 873664
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