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السبت 11 تموز 2020 ساعة 09:01

فلسطين تعمم بتخصيص أقسام لعلاج كورونا بجميع المستشفيات

فلسطين تعمم بتخصيص أقسام لعلاج كورونا بجميع المستشفيات
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان لها، إن هذا التعميم جاء نظرا لانتشار الفيروس بشكل كبير في الوطن، حيث أصبح حقيقة موجودة، ومن منطلق الحفاظ على الصحة العامة، وحماية لأرواح المرضى خاصة الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة، ويدخلون مختلف المستشفيات الأهلية والخاصة والحكومية بحالات طارئة.

وأشارت إلى أن المصابين بالفيروس أو الحالات المشتبه بإصابتها، قد يصلون إلى المستشفيات الخاصة والأهلية بحالات طارئة، وإنقاذ حياة كحالات الجلطات الدماغية والقلبية والولادات والنزيف وغيرها دون وجود وقت كاف لتحويلها للمستشفيات الحكومية، ما يحتم على جميع المستشفيات استقبال هذه الحالات بجهوزية كاملة.

وأكدت الكيلة، ان هذا التعميم جاء بناء على خطة شاملة وضعت بمشاركة منظمة الصحة العالمية، واتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة الى جانب وزارة الصحة، حيث تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لـ كورونا ومجلس الوزراء.

وأعلن مؤخرا الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، إغلاق كنيسة القيامة في القدس المحتلة مجددا بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد.

ويصل العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا المستجد في فلسطين الى 6225، فيما بلغ عدد الوفيات 23 حالة، مسشيرين الى انه لم يتم تسجيل اي حالة اصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الاخيرة.
رقم : 873717
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