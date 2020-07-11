هزيمة المشروع الصهيو-أميركي العسكرية والأمنية مؤكدة

وخلال استنقباله مساء الجمعة في مكتبه في طرابلس شمال لبنان وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة مسؤول الجبهة في الشمال أحمد غنومي قال شيخ شعبان أن نتنياهو وترامب يعملان بسياسات من منطلق انتخابي ومصلحي وتبقى بنادق المقاومة وصواريخها من يرسم مستقبل المنطقة بانتصارات مقبلة تفشل كل المستعمرين الذين سيكون السقوط مجدداً مآلهم الطبيعي.



ورأى غنومي أن القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية في مشروع بلغ أوجه وهو في مراحله الأخيرة ومن صور ذلك عمليات ضم أراض جديدة لكيان العدو من الضفة، مؤكدا على حقنا في مواجهة كل تلك المشاريع ومشددا على أن حجم الاعتقالات الكبير لرفاقنا في الداخل لن يثنينا عن استكمال مسيرتنا حتى تحرير الارض من المحتلين الغزاة.