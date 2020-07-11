انطلاق المرحلة الرابعة من عملية ابطال العراق

وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير كامل الشمري: "انطلقت فجر اليوم عمليات ابطال العراق/ المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا الارهاب وفرض الامن والاستقرار في محافظة ديالى".



مبينا ان "العمليات تضمنت تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع ايران والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الأرهابية وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة".



وتابع الشمري ان "العمليات تستهدف في هذه المرحلة مساحة واسعة تقدر 17685كم2"، واوضح بالنسبة الى القوات التي اشنتركت في العمليات كانت عبارة عن ( قيادة القوات البرية ، قيادة عمليات ديالى ، قيادة عمليات صلاح الدين ، قيادة عمليات سامراء ، قيادة قوات الشرطة الاتحادية، قوات الرد السريع ، قوات الحشد الشعبي ، لوائين مِن القوات الخاصة، اللواء الثامن قوات الحدود، جهاز مكافحة الارهاب / قيادة العمليات الخاصة الثانية، فوج مكافحة الارهاب مِن السليمانية، قيادة شرطة محافظة ديالى)، وباسناد مِن طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي اشتركت بالعمليات".