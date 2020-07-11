الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 تموز 2020 ساعة 10:09

انطلاق المرحلة الرابعة من عملية ابطال العراق

انطلاق المرحلة الرابعة من عملية ابطال العراق
وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير كامل الشمري: "انطلقت فجر اليوم عمليات ابطال العراق/ المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا الارهاب وفرض الامن والاستقرار في محافظة ديالى".

مبينا ان "العمليات تضمنت تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع ايران والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الأرهابية وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة".

وتابع الشمري ان "العمليات تستهدف في هذه المرحلة مساحة واسعة تقدر 17685كم2"، واوضح بالنسبة الى القوات التي اشنتركت في العمليات كانت عبارة عن ( قيادة القوات البرية ، قيادة عمليات ديالى ، قيادة عمليات صلاح الدين ، قيادة عمليات سامراء ، قيادة قوات الشرطة الاتحادية، قوات الرد السريع ، قوات الحشد الشعبي ، لوائين مِن القوات الخاصة، اللواء الثامن قوات الحدود، جهاز مكافحة الارهاب / قيادة العمليات الخاصة الثانية، فوج مكافحة الارهاب مِن السليمانية، قيادة شرطة محافظة ديالى)، وباسناد مِن طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي اشتركت بالعمليات".
رقم : 873729
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
11 تموز 2020
عندما يصيب السهم السعودي نفسه
عندما يصيب السهم السعودي نفسه
11 تموز 2020
صناعة الموت في اليمن.. بريطانيا والسعوديّة في خندق واحد
صناعة الموت في اليمن.. بريطانيا والسعوديّة في خندق واحد
11 تموز 2020
روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
11 تموز 2020
اخفاقات قسد المتلاحقة ، إسفين في نعش الوجود الامريكي
11 تموز 2020
أسطوانة المؤامرة المشروخة باستخدام سوريا للاسلحة الكيميائية
أسطوانة المؤامرة المشروخة باستخدام سوريا للاسلحة الكيميائية
10 تموز 2020
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
10 تموز 2020
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
10 تموز 2020
هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟
هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟
10 تموز 2020
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
9 تموز 2020
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
9 تموز 2020
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
9 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس