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السبت 11 تموز 2020 ساعة 10:10

وزير الصحة اللبناني يعلن أحدث التفاصيل عن كورونا في البلاد

وزير الصحة اللبناني يعلن أحدث التفاصيل عن كورونا في البلاد
و قال حسن ليلة الجمعة خلال حديث تلفزيوني إلى أن​وزارة الصحة​ دقيقة وشفافة نحن اليوم 71 إصابة بفيروس كورونا​، ولا مصلحة لنا أن نخفي أي رقم لنحول دون التخالط مع المصابين.

ونوه وزير الصحة اللبناني بأنه اليوم سجلنا اعلى عدد منذ بداية الوباء. نحن ليوم نسجل في الاسبوع تقريبا 200 حالة من الممكن ان نصل في اليومين القادمين إلى 300 حالة.

واشار ​ إلى أن البعض ممكن لم يلتزموا بالحجر حتى صدور نتائج فحوصات الـ PCR بالتالي سببوا عدوى خلال 48 ساعة، وهذا الأمر خطير. لا نريد ان نظلم الاغتراب اللبناني فنسبة عالية جدا منهم تلتزم"، موضحاً أن هناك "2082 إصابات إجمالية، منهم 30% من الاغتراب، وهؤلاء سببوا بـ 30% من العدوى و40% من الاصابات عدوى محلية.

وأكد أنه نحن اليوم خلال 48 ساعة سنفتح مراكز حجر الإلزامي، وسنعاود التشديد على الالتزام بارتداء الكمامات، موضحاً أن كل البلدان تفرض الالتزام والتشدد بتطبيق قوانين السلامة.

ونوه كذلك بأنه من هنا حتى يوم الاثنين المقبل، سنعزل بعض الابنية والبيوت، وسنتابع الترصد للمخالطين والاثنين سيكون هناك اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا بناء عليه سيكون هناك اجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.
رقم : 873731
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