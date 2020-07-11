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السبت 11 تموز 2020 ساعة 10:12
لمواجهة فيروس كورونا ؛

روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر

روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
واوضح الرئيس روحاني في تصريحات له اليوم السبت ، انه يجب علينا وضع قوانين وأطر عمل جديدة لنشاطات الدوائر الحكومية والمطاعم وما شابه واضاف : يجب أن نتبع نمط حياة جديدة مادام الفيروس موجودا.



يتبع...
رقم : 873732
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