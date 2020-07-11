روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر

طهران (اسلام تايمز) - اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني انه لا يمكن لأي بلد في العالم اغلاق الاقتصاد عدة أشهر لمواجهة تفشي فيروس كورونا مضيفا ، يجب منع الاجتماعات في الاعراس أو مراسم العزاء والمؤتمرات والمهرجانات للتقليل من تداعيات هذه المشكلة .