نائب السراج: وحدة ليبيا وتقدمها يتحقق بالمصالحة

وأعرب أحمد معيتيق في تدوينة على فيسبوك عن ترحيبه برفع المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة عن صادرات النفط، مضيفا أن ذلك سيكون له مساهمة كبيرة لتوحيد المؤسسات المالية والاقتصادية.



وتابع قائلا إن ذلك من شأنه إنهاء الانقسام والدفع بتحسين الخدمات وتعزيز الشفافية المالية وتوزيع للعوائد النفطية بما يضمن العدالة في التنمية.



وأكد أن وحدة ليبيا لا يمكن ضمانها إلا بمصالحة يشارك فيها الجميع لنبني شراكة وطنية أساسها وحدة الوطن والإخلاص والصدق، مشيرا إلى أن الشعب الليبي عانى عبر سنوات الانقسام والحروب الذي كانت نتائجها تردي في الخدمات وتأكل للدخل السنوي وتوقف التنمية.



واختتم تدوينته قائلا إنه يتقدم بالشكر للأخوة الغيورين بمختلف ربوع ليبيا، ولكل الدول الصديقة التي ساهمت في تمكين المؤسسة الوطنية للنفط لعودة التصدير وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة وباقي الأطراف الإقليمية.



وأفاد بأن حكومة الوفاق تتطلع لاستمرار التعاون والدعم حتى تتغلب المؤسسة على المشاكل الفنية والعودة لمستويات الإنتاج السابقة بما يحقق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.



وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في وقت سابق، إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن جميع صادرات النفط بعد إغلاق استمر ستة أشهر وأن الناقلة كريتي باستيون ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي لكن المشكلات الفنية الناتجة عن الإغلاق ستُبقي الإنتاج منخفضا.



وتواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا قوات المشير خليفة حفتر، في الشرق الليبي، والمدعوم خصوصا من مصر والإمارات.



نشير الى ان المعارك الأخيرة في جنوب طرابلس ومنطقة ترهونة أدت إلى نزوح نحو 30 ألف شخص، ما يرفع إجمالي عدد النازحين في ليبيا إلى أكثر من 400 ألف، وفق الأمم المتحدة.