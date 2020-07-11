عندما يصيب السهم السعودي نفسه

بغداد (اسلام تايمز) - بعد مرور أيام قليلة من الإساءة التي وجهتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية من خلال رسم كاريكاتيري، إلى زعيم الشيعة الأكبر في العراق، لا تزال ردود الفعل الغاضبة والحادة مستمرة من قبل الشخصيات والتيارات السياسية والشعب العراقي، بالإضافة الى ردود فعل غير عراقية.