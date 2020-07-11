?>?>?> حسان دياب يؤكد عدم استقالة الحكومة اللبنانية - اسلام تايمز
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السبت 11 تموز 2020 ساعة 13:45

حسان دياب يؤكد عدم استقالة الحكومة اللبنانية

وزار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ووزير الداخلية ​محمد فهمي​، مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​عبداللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ في ​بيروت​ ظهر اليوم حيث أشار رئيس الحكومة حسان دياب بعد لقاء الى أننا "نهمل بزخم من أجل تخفيف الاعباء على المواطنين سواء عبر المساعدة المالية التي خصصناها للعائلات الاكثر فقرا ووصل عدد المستفيدين الى 140 عائلة، اضافة الى 1200 مليار للقطاع الصناعي والزراعي ومؤخرا رفعنا مشروع قانون يتعلق بدفع 500 مليار للمدارس كما والسلة الغذائية المدعومة.

واضاف: "التقيت ​السفيرة الاميركية​ دوروثي سيا وتداولنا بعدة مواضيع وابدت الاستعداد لمساعدة ​لبنان​".

وفي قضية المفاوضات مع ​صندوق النقد​، شدد على اننا "بدأنا نتحدث مع الصندوق عن الاصلاحات الاساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب ان يتم التوافق عليه بيننا وبينهم".
رقم : 873776
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