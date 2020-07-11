الجزيرة السورية؛نحو المقاومة الشعبية ضد الاحتلال

ووضح حردان ان الاميركي كشف بأنه يريد اليوم محاولة تطويع سوريا عبر قانون قيصر ويريد ان يستخدم منطقة الشرق السوري كموطئ قدم لإضعاف الاقتصاد السوري ولهذا لجأ الی حرق المحاصيل ومحاولة الضغط علی السكان والی اخره.



وبيّن ان هذه الخطوات تثبت ان الولايات المتحدة تسعی من خلال حربها الاقتصادية تحصيل تنازلات سياسية عجزت عن تحصيلها بالعمليات العسكرية الغيرمباشرة بواسطة الجماعات الارهابية.



وأكد حردان ان البيئة الشعبية في منطقة الجزيرة السورية ترفض هذه الاجراءات التي يمارسها الاحتلال وانتفضت لأنها تضررت اقتصادياً ولأنها تنتمي الی البيئة الوطنية السورية، فلهذا ترفض الاحتلال بكل أشكاله.