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السبت 11 تموز 2020 ساعة 13:55
جريمة بإقرار دولي.. ا

المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان

المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان
ووصل وسم #جريمه_باقرار_دولي الى الترند في العراق حيث أكد المغردون ان العالم كله اعترف بإجرام امريكا ولم يعد الاعلام العميل يملك حجة يقولها لتبرير الاغتيال.
"alzerkani2020" قال بأن تقرير كالامار اثبت حق العراق في تقديم قضية اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني الى المحكمة الدولية لمحاكمة امريكا المجرمة.

جريمة بإقرار دولي.. المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان
"الشايب ولدك وفاية" اكد ان "قتل القادة جريمة انسانية ودولية".
جريمة بإقرار دولي.. المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان
"شاكر" حمل على الجهات التي تقتل وتغتال قادة والشعوب ومن ثم تغازل هذه الشعوب وتعزيها عبر وسائل اعلامها.
جريمة بإقرار دولي.. المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان
"حسين محمد" سخر ممن ما زالوا يرددون شماعة الحرب الايرانية العراقية متأثرين بالاعلام العميل الذي يحاول بث الفرقة بين العراق وايران.
جريمة بإقرار دولي.. المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان
"مٰ̲ہشِٰہڪٰྀہآة اࠗلاࠗسܱܰديަه" علق قائلا: "بين العراق وإيران تاريخ من الوفاء بدأ بعليِّ وسلمان واكملهُ المختار وكيان وجددهُ المهندس وسلیمـ،،،،ـانيِّ...".
جريمة بإقرار دولي.. المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان
"هاشم الناصحي" نشر صورة مندوب ايران في الامم المتحدة الذي وضع صورة الشهداء الايرانيين الذين اغتالتهم امريكا في العراق غدرا.
وعلق بالقول: "هكذا الرجال والا فلا مندوب ايران اسماعيل بقائي في إجتماع لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة وهو يضع صورة شهيد النصر ورفاقه على طاولته داخل الإجتماع ليرغم بها أنوف أعداءه وهو في بلدهم. وسياسينا عاجزين ان يرفعوا صور مهندس النصر في العراق خوفاً من ام ريكا."
جريمة بإقرار دولي.. المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان
"علي قاسم المياحي" اشار الى اصدار ايران مذكرة اعتقال بحق ترامب ومن تورط معه بسفك دماء القادة، مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ نفس الاجراء.
جريمة بإقرار دولي.. المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان
هذا وعاهد المغردون "الشهداء القادة" بالثار لهم من امريكا عبر اخراجها من المنطقة.
"آبہؤ كہيہآنہ" قال: "الثأر لن ننساه و سنحارب من أجل انتصار قضيتكم والتي هي نصرة المظلومين ومحاربة الارهابيين والفاسدين و على رأسهم امريكا و عملاءها".
جريمة بإقرار دولي.. المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان
"علي بلال" أكد ان "القصاص العادل من أجل دماء القاده الشهداء هوه خروج أمريكا من المنطقه".
جريمة بإقرار دولي.. المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكانجريمة بإقرار دولي.. المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان
"زينب الموسوي" عاهدت القادة بأن "الكف التي سقطت ستهر كفوفاً تصفع الأعداء".
جريمة بإقرار دولي.. المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان
"Abd Al Raheem" أكد ان الغدر وشيمة امريكا والصهاينة.
جريمة بإقرار دولي.. المقاومون يعاهدون قادتهم بالثأر واخراج الامريكان
يذكر ان المحققة الأممية بشؤون حقوق الإنسان، أغنيس كالامار، اكدت ان الولايات المتحدة الأمريكية خرقت القانون الدولي عندما أقدمت على اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني، مطلع يناير/كانون ثاني الماضي في العراق.
وقدمت كالامار نتائج تحقيقاتها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حيث عقدت مؤتمرا صحفيا مساء الخميس الماضي اكدت خلاله ان الغارة الامريكية على سيارتي الشهيدين المهندس وسليماني شكلت خرقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة في ظل عدم وجود دليل على خطر وشيك، وأعربت كالامار عن قلقها من استخدام أمريكا للطائرات المسيرة مجددا.
رقم : 873781
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