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السبت 11 تموز 2020 ساعة 14:00

اعتقالات ومداهمات لمنازل فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقالات ومداهمات لمنازل فلسطينيين بالضفة الغربية
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غربي جنين (شمال الضفة) بعدة آليات عسكرية، واعتقلت الشابين محمد بسام بعجاوي، وأدهم عمر قبها، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وكثفت قوات الاحتلال من اقتحاماتها للبلدة خلال الشهرين الماضيين، واعتقلت أكثر من 55 فلسطينيا.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اقتحام لمخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلت الشاب تامر خلفاوي من البلدة القديمة بالمدينة.

وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية، صباح السبت، داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين المحتفلين بالنتائج في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، بحجة إطلاق الألعاب النارية، واعتقلت والد أحد الطلاب الناجحين.

واقتحمت القوات أيضا مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، واعتقلت الشابين عبد ربه حشاش عابدين وفتحي أبو رزق، بعد اقتحام منزليهما.

وتسبب جنود الاحتلال بأضرار وتخريب في عدد من منازل المواطنين وإلقاء قنابل دخان داخلها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم سمير البنا من سكان مخيم عسكر على حاجز زعترة جنوبي نابلس.

واعتقلت شابين من أطراف قرية جيبيا شمالي رام الله دون معرفة أسمائهم، بحسب ما ذكرت مواقع فلسطينية محلية.

وفي مدينة الخليل، اعتقل الاحتلال الشابين أمجد محمود جابر ومالك هارون جابر، داخل البلدة القديمة بعد اعتداء المستوطنين عليهما.

وأقدم المستوطنون في وقت سابق على إحراق أراضي المواطنين بالقرب من منطقة المعرجات قرب مدينة أريحا.

وشهد محيط بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية، الليلة الماضية، إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة صوب مركبات المستوطنين على الشارع الاستيطاني القريب من القرية.

كما قمعت قوات الاحتلال، أمس الجمعة، مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت رفضا لمخططات حكومة الاحتلال ضم اراض من الضفة الغربية لصالح السيادة "الاسرائيلية".
ويشهد الكيان الصهيوني حالة من الارتباك والقلق بعد فشله في انجاز مخطط الضم في التوقيت الذي حدده مما دفعه لاعتقال عدد من قيادات حركة حماس في الايام الماضية من بينهم ممثل الحركة حسين أبو كويك.
رقم : 873785
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