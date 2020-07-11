?> اكتشاف بؤر لتفشي كورونا في قواعد أمريكية باليابان - اسلام تايمز
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السبت 11 تموز 2020 ساعة 15:57

اكتشاف بؤر لتفشي كورونا في قواعد أمريكية باليابان

اكتشاف بؤر لتفشي كورونا في قواعد أمريكية باليابان
وذكرت الصحيفة أنه تم تسجيل 60 حالة إصابة بالعدوى في تلك القواعد حتى الآن، بما فيها 38 حالة في قاعدة "فوتنما" للمارينز.

ووفقا للصحيفة اليابانية، فقد شهدت مناطق في وسط محافظة أوكيناوا خلال شهري يونيو ويوليو حفلات شواء حاشدة بحضورعدد كبير من العسكريين الأمريكيين والسكان المحليين.

وأمس الجمعة، أعادت القيادة العسكرية الأمريكية فرض القيود على حركة الأفراد العسكريين والموظفين في القواعد الأمريكية باليابان، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات في تلك القواعد. وتم تجديد منع العسكريين استخدام وسائل النقل العام، كما فُرضت قيود على زيارة المطاعم والمقاهي.

وحتى الآن تم رصد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أربع من القواعد الأمريكية في اليابان.

طوكيو تشهد ارتفاعا متواصلا في الإصابات اليومية بكورونا

في السياق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين يابانيين، أنه تم رصد 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تكافح العاصمة طوكيو للتعامل مع عودة زيادة حالات الإصابة، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ.

وسجلت طوكيو أكثر من 200 إصابة لليوم الثالث على التوالي، ويأتي ذلك بعد أن سجلت رقما قياسيا بلغ 243 حالة يوم الجمعة.

ورغم ارتفاع الإصابات، أصرت الحكومة اليابانية، يوم الخميس على عدم وجود حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في العاصمة.
رقم : 873817
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