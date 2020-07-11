ایران تبحث اتفاقية التجارة التفضيلية مع الهند

وناقش "حميد زادبوم" والسفير الهندي " غدام دارمندرا" اليوم السبت أيضا، تنمية العلاقات في مجال الارتباط السككي والبري والتعاون الاقليمي بمشاركة افغانستان وأوزبكستان فضلا عن تعزيز الروابط التجارية وتنويع السلع بين البلدين.



وأكد الجانبان على ضرورة تنظيم التبادل التجاري عبر آلية المقايضة وعقد الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة، والدورة السادسة من مفاوضات التجارة التفضيلية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



من جانبه أشار السفیر الهندي الى حلول الذكرى السبعين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران ونيودلهي مشددا على أن بلاده عازمة على تعزيزها ودفعها نحو آفاق أرحب.