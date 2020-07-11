كورونا يواصل تفشيه في إدلب السورية

وقالت "الإدارة المؤقتة" التابعة للفصائل المسلحة في إدلب، في تقرير نشرته الليلة الماضية، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في المنطقة إلى ثلاث حالات.



وأشارت إلى أن 2226 شخصا في المنطقة خضعوا حتى الآن للفحوصات الطبية بغية التأكد من إمكانية إصابتهم بكورونا.



وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المصابين الثلاثة هم من الكوادر الطبية.



وذكرت التقارير أن المصابين الجديدين من المخالطين للمريض الأول الذي تم تشخيص إصابته الخميس الماضي، مؤكدة أن المستشفى الذي يعمل فيه "المريض رقم صفر" علق أنشطته.