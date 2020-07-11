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السبت 11 تموز 2020 ساعة 17:09
الحشد الشعبي يعثر على مضافة لداعش في ديالى
وذكر إعلام الحشد في بيان، ان "قوات اللواء 52 للحشد تواصل تقدمها ضمن عمليات أبطال العراق نصر السيادة الرابعة في محافظة ديالى".
وأضاف أن “القوات عثرت على مضافة لداعش في وادي القصب في تلال حمرين شمال ناحية انجانة في ديالى”.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
873826
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