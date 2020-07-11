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السبت 11 تموز 2020 ساعة 17:15
مستشارة الرئيس السوري

تكشف عن أولى الخطوات لكسر ‘‘قانون قيصر‘‘

تكشف عن أولى الخطوات لكسر ‘‘قانون قيصر‘‘
وأشارت بثينة شعبان إلى إن ما يسمى بقانون قيصر هو "امتداد للحرب على سوريا وصدر عن أمريكا التي قادت الحرب على الشعب السوري"، لافتة إلى أن "قانون قيصر" اعتداء على كل محور المقاومة، وهذا ما أكدته الوقائع.

وبينت أن "استمرار الحصار والحرب على دول محور المقاومة سيزيد التضامن بين هذه الدول".

وتابعت شعبان قائلة: "لدينا عدة خيارات لكسر قانون قيصر، وتوقيع الاتفاق العسكري الإيراني – السوري هو أولى الخطوات"، مضيفة: "سنعمل على العودة إلى الزراعة وزيادة التعاون مع دول محور المقاومة والانفتاح على الشرق كالصين وروسيا".

وقالت: "لدينا خيارات داخلية، وقد بدأنا باعتمادها لمواجهة قانون قيصر".

وأردفت: "كما جعل الحصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقوى، فنحن قادرون أيضا على تحويل هذا الحصار إلى فرصة لنصبح أكثر قوة"، لافتة أن التفكير في دول شرق آسيا مختلف عن طريقة التفكير في الدول الغربية القائمة على ذبح الشعوب.
 
رقم : 873828
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