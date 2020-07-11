الداخلية الايرانية تنفي حدوث اي اضطراب امني في مدينة كجساران

وجاء في بيان اصدرته الداخلية الايرانية بهذا الصدد، انه اثر القرار الاخير لمجلس الشورى الاسلامي بشان احد النواب المنتخبين في الدائرة الانتخابية لمحافظة كهكيلوية وبوير احمد، بادرت بعض القنوات في الاجواء الافتراضية لنشر بعض الكليبات الارشيفية المتعلقة باعوام ماضية في سائر المناطق للايحاء بوقوع مواجهات مسلحة في كجساران لتتابع عبر هذا الطريق تاجيج مشاعر المواطنين في هذه المنطقة وبث اخبار مزيفة على مستوى الراي العام في البلاد.



واضاف، اننا اذ نفند وجود اي صلة لهذه الصور المنشورة بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد، نعلن للراي العام ووسائل الاعلام والناشطين في الاجواء الافتراضية بان الامن التام مستتب في هذه المنطقة ولم يحدث ادنى اشتباك او اضطراب للامن في كجساران والمناطق المحيطة بها في ظل الشعور بالمسؤولية من قبل مختلف فئات المواطنين والشخصيات المحترمة لدى الراي العام وكذلك الدعم من قبل جميع الاجهزة لاستمرار استتباب الامن على مستوى المحافظة.



وتابع البيان، انه بناء على ذلك فان ما ورد في الكليبات المفبركة المنشورة كاذبة اطلاقا وتفتقد لاي صلة زمنية وحتى مكانية بالدائرة الانتخابية المذكورة.



واضاف، من البديهي انه في الظروف الراهنة التي تتركز فيها همم وجهود الشعب والمسؤولين على مكافحة جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، فان المحاولات اليائسة الرامية للمساس بهدوء وامن واستقرار مناطق ايران العزيزة مرفوضة من قبل الشعب ولن تحول دون تنفيذ المسؤوليات القانونية للاجهزة المختلفة في توفير الامن وصون الحريات القانونية للمجتمع.