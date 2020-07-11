الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 تموز 2020 ساعة 18:04

هنية يدعو إلى بناء إستراتيجية شاملة لإسقاط خطة الضم

هنية يدعو إلى بناء إستراتيجية شاملة لإسقاط خطة الضم
وقال هنية مساء السبت، خلال الملتقى العربي "متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم" إن الصفقة "عكست التحالف الأيدولوجي والسياسي بين الإدارة الأمريكية الحالية وبين الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة التي تمضي في تنفيذ كل المشاريع التي تضرب أسس القضية الفلسطينية".

وأكد أن "خطة الضم وصفقة القرن تأتي تتويجا للمشروع الصهيوني القائم على استراتيجية التوسع والاستيطان والتهويد والتهجير"، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي مصدر التهديد للشعب الفلسطيني ولمقدرات الأمة.

وقال هنية إن هذا المؤتمر يرسخ حقائق غاية في الأهمية أبرزها أن "قضية فلسطين والقدس تضل هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية والجامعة والموحدة لشعوب الأمة ولأحزابها ولنخبها مهما كثرت الأحداث وتعاظمت الملفات في المنطقة".

أما الحقيقة الثانية، فهي أن "العدو الصهيوني هو مصدر ومركز التهديد للشعب الفلسطيني، لشعوب الأمة ومقدراتها، وللقضية المركزية ألا وهي قضية فلسطين، أما الثالثة: هي أن الدبلوماسية الشعبية لا تقل أهمية وفعالية من الدبلوماسية الرسمية".

وأكد أن المقاومة جاهزة للدخول في أي معركة للدفاع عن أرضنا وشعبنا، وأن ضربات المقاومة ستكون موجعة للعدو لأننا أمام تحدي ومعركة مصير بل معركة وجود.

وشدد على أن محاولات الاختراق السياسي والاقتصادي والأمني التي يقوم بها هذا الاحتلال ومحاولة تسهيل ذلك عبر ما يسمى التطبيع هو تأكيد على أن المشروع الصهيوني خطر على فلسطين وعلى المنطقة بشكل عام.

وقال هنية: "نحن مدعوون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة الصف والكلمة، ومواجهة هذا المشروع الشيطاني الصهيوني الذي يريد إنهاء القضية الفلسطينية وأيضًا التغلغل في أحشاء الأمة وتفتيت وحدتها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، أعلن أن عملية الضم ستبدأ في الأول من يوليو الجاري، ولكن خلافات إسرائيلية داخلية وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية، حال دون ذلك.

وتشمل الخطة الإسرائيلية، ضم غور الأردن وجميع المستوطنات، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة.
رقم : 873838
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
11 تموز 2020
عندما يصيب السهم السعودي نفسه
عندما يصيب السهم السعودي نفسه
11 تموز 2020
صناعة الموت في اليمن.. بريطانيا والسعوديّة في خندق واحد
صناعة الموت في اليمن.. بريطانيا والسعوديّة في خندق واحد
11 تموز 2020
روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
11 تموز 2020
اخفاقات قسد المتلاحقة ، إسفين في نعش الوجود الامريكي
11 تموز 2020
أسطوانة المؤامرة المشروخة باستخدام سوريا للاسلحة الكيميائية
أسطوانة المؤامرة المشروخة باستخدام سوريا للاسلحة الكيميائية
10 تموز 2020
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
10 تموز 2020
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
10 تموز 2020
هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟
هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟
10 تموز 2020
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
9 تموز 2020
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
9 تموز 2020
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
9 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس