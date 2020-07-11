استعادة مقر المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة من “قسد”

وفي تصريح صحفي أكد مدير عام المؤسسة يوسف قاسم استعادة البناء بشكل كامل بمتابعة من الجهات المختصة وإصرار العاملين على استعادة مقر عملهم من خلال تواجدهم واعتصامهم أمام البناء على مدار 16 يوما مشيرا إلى أنه تم استلام المقر وعاد العاملون إلى مقراتهم لمتابعة عملهم المكلفين به أصلا.



إلى ذلك يستمر عاملو الشركة العامة لكهرباء الحسكة باعتصامهم أمام مقرها في حي النشوة مطالبين مجموعات “قسد” بالخروج من مقر المؤسسة التي تقدم خدماتها لكل أبناء محافظة الحسكة.



وأكد مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا استمرار العاملين بالاعتصام أمام مقرهم حتى استعادته وعودتهم إلى مهامهم وتقديم الخدمات للأهالي.



وكانت مجموعات “قسد” احتلت بقوة السلاح في السابع والعشرين من الشهر الماضي مقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة فى حى النشوة ومبنى الادارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران والمدينة الرياضية وجزءا من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين منها.