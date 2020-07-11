الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 تموز 2020 ساعة 19:35

هل ستشهد الجزيرة السورية مقاومة شعبية ضد المحتل الأمريكي؟

هل ستشهد الجزيرة السورية مقاومة شعبية ضد المحتل الأمريكي؟
 وأضاف محللون سياسيون أن المحتل الأمريكي يحاول إخضاع سوريا عبر ما يسمى ‘‘ قانون قيصر‘‘ ويريد استخدام منطقة الشرق الأوسط لاضعاف الاقتصاد السوري وذلك عبر حرق محاصيل القمح في منطقة الجزيرة السورية بمحاولة يائسة للضغط على السكان لتحصيل تنازلات سياسية عجزت عن تحصيلها عسكريا بواسطة مرازقتها الارهابيون.  

وفي هذا الصدد يؤكد المحللون أن أبناء الجزيرة السورية رافضين لهذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الأمريكي وقاموا بانتفاضة شعبية بسبب تضررهم اقتصاديا وترفض الاحتلال بكل اشكاله مؤكدين انتمائهم للوطن الأم سوريا.

ويقول خبراء ان تحرير البلدان لايتحقق بالجيوش بل يتحقق بالمقاومة الشعبية، مؤكدين علی ان فيتنام، وروسيا في حربها مع هتلر ولبنان في مقاومتها ضد كيان الاحتلال جميعها بلدان تحررت بفضل المقاومة الشعبية، مشددين على ضرورة تشكيل مقاومة شعبية شرسة في جميع المناطق السورية من أجل ارجاع قوات الاحتلال في توابيت الی بلدانهم حتی يفكر رؤساؤهم بعواقب أفعالهم.

وجاء بيان العشائر السورية بمثابة بيان سياسي ليعطي الغطاء للمقاومة الشعبية إذ يقول للعشائر عليكم ان تنتفضوا وتقاوموا الاحتلال ويعتبر هذا البيان رسالة للمحتل أيضا.

ومن جانبهم مسؤولون في جامعة الأمة العربيةُ يرون ان النسيج المتنوع في الجزيرة السورية عصي علی التقسيم وأثبتت ذلك في عام 2004 عند إفشال محاولات الولايات المتحدة تحويل الجزيرة السورية الی كانتون كردي بسبب مقاومة العشائر، مبينين ان الولايات المتحدة تحاول ايجاد تغيير ديموغرافي في الجزيرة السورية من أجل النيل من المقاومة ضد مشروعاتها في هذه المنطقة لكن الترابط المجتمعي الموجود هناك يمنعها من ذلك.

وفي هذا الصدد فقد أكد خبراء في الشأن الروسي عن وجود تنسيق روسي سوري مع قادات العشائر في الشرق السوري لإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من الجزيرة السورية .
ويؤكد كتاب امريكيون أن بلادهم  تريد ان تقاتل بقسد لأن هذه المجموعة هي الوحيدة التي يمكن لها ان تراهن عليها في سوريا، ولكن عندما تتشكل مقاومة شعبية ضد الاحتلال الاميركي ومن يتعامل مع الاحتلال سنشهد تصدعات في بيئة قسد وسنشهد انقسام فيها.
 
رقم : 873844
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
11 تموز 2020
عندما يصيب السهم السعودي نفسه
عندما يصيب السهم السعودي نفسه
11 تموز 2020
صناعة الموت في اليمن.. بريطانيا والسعوديّة في خندق واحد
صناعة الموت في اليمن.. بريطانيا والسعوديّة في خندق واحد
11 تموز 2020
روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
11 تموز 2020
اخفاقات قسد المتلاحقة ، إسفين في نعش الوجود الامريكي
11 تموز 2020
أسطوانة المؤامرة المشروخة باستخدام سوريا للاسلحة الكيميائية
أسطوانة المؤامرة المشروخة باستخدام سوريا للاسلحة الكيميائية
10 تموز 2020
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
10 تموز 2020
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
10 تموز 2020
هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟
هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟
10 تموز 2020
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
9 تموز 2020
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
9 تموز 2020
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
9 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس