الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 تموز 2020 ساعة 19:57

تصريح مثير من أردوغان حول تحويل 'آيا صوفيا' لمسجد

تصريح مثير من أردوغان حول تحويل
وقال أردوغان، في تصريح أدلى به اليوم السبت حول فتح آيا صوفيا للعبادة: "اتخذنا هذا القرار باعتباره حقا لنا، وبناء على رغبة شعبنا دون الاكتراث لما يقوله الآخرون".

وأضاف الرئيس التركي، ردا على الانتقادات الواسعة التي تعرضها لها هذا القرار: "هؤلاء الذين لم يتخذوا أي خطوات للحد من معاداة الإسلام في بلدانهم يهاجمون إرادة تركيا في استخدام حقوقها السيادية".

ووقع أردوغان أمس الجمعة مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي أمام العبادة كمسجد اعتبارا من 24 يوليو.

ونشر على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بتحويل إدارة شؤون المعلم، الواقع في مدينة اسطنبول، إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 الذي حول هذا المعلم التاريخي من مسجد إلى متحف، واستند القرار الجديد بتوصيف آيا صوفيا كمسجد إلى سند الملكية.

ولقي هذا القرار انتقادات دولية واسعة بينها من قبل روسيا واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليونسكو.

وبني معلم آيا صوفيا عام 537 ميلاديا كأكبر كنيسة في الإمبراطورية البيزنطية، وبعد فتح العثمانيين على القسطنطينية عام 1453 تم تحويله إلى مسجد، وفي عام 1934 قررت الحكومة التركية العلمانية بقيادة كمال أتاتورك تحويله إلى متحف يؤمه الزوار من مختلف دول العالم.
رقم : 873849
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
11 تموز 2020
عندما يصيب السهم السعودي نفسه
عندما يصيب السهم السعودي نفسه
11 تموز 2020
صناعة الموت في اليمن.. بريطانيا والسعوديّة في خندق واحد
صناعة الموت في اليمن.. بريطانيا والسعوديّة في خندق واحد
11 تموز 2020
روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
11 تموز 2020
اخفاقات قسد المتلاحقة ، إسفين في نعش الوجود الامريكي
11 تموز 2020
أسطوانة المؤامرة المشروخة باستخدام سوريا للاسلحة الكيميائية
أسطوانة المؤامرة المشروخة باستخدام سوريا للاسلحة الكيميائية
10 تموز 2020
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
10 تموز 2020
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
10 تموز 2020
هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟
هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟
10 تموز 2020
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
9 تموز 2020
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
9 تموز 2020
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
9 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس