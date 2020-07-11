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السبت 11 تموز 2020 ساعة 19:59

في ذكرى تحرير الموصل السفير الايراني يهنئ العراق حكومة وشعبا

في ذكرى تحرير الموصل السفير الايراني يهنئ العراق حكومة وشعبا
وجاء في برقية السفير ايرج مسجدي " اود من جديد بمناسبة ذكرى تحرير الموصل من جماعة داعش الإرهابية ، أن اقدم التهاني بهذا الانتصار العظيم لرئيس الوزراء والحكومة والشعب والقادة السياسيين والدينيين ، وخاصة الجيش والحشد الشعبي وقوات الأمن ومكافحة الإرهاب والشرطة والبيشمركة والعشائر الذين لعبوا دوراً هاماً في هذا الانتصار.

وتابع السفير مسجدي "أود أيضا أن أؤكد على موقف المرجعية العليا في النجف الاشرف، آية الله العظمى السيد السيستاني ، الذي لعب بفتواه التاريخية دورا لا غنى عنه في تعبئة وانتفاضة الشعب العراقي ضد مجرمي داعش. وان هذا الانتصار العظيم اظهر أن الحكومة العراقية والشعب العراقي قادران على تخطي جميع العقبات وصنع انتصارات عظيمة أخرى بوحدتهم وتلاحمهم .

وجاء في برقية التهنئة للسفير الايراني "اغتنمت في هذه الرسالة الفرصة لتكريم ذكرى القائدين الشهدين الجنرال قاسم سليماني والمجاهد الكبير أبو مهدي المهندس اللذان لعبا دوراً هاماً في هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق ، واجدد ادانتي لهذا العمل الإرهابي الذي قامت به الادارة الاميركية في الاغتيال الجبان لهذين الشهدين الرفيعي المستوى الذي كان وفقا للمقرر الخاص للأمم المتحدة ، مخالفا لمعايير حقوق الإنسان وانتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.
رقم : 873850
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