محافظة اللاذقية تستنفر لمواجهة كورونا

وخلال اجتماع في المحافظة أكد السالم مراقبة عمل الفعاليات التجارية والاقتصادية، ‏إضافة لنشر التوعية حول الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل عام.‏



وشدد محافظ اللاذقية على تعزيز عمل الوحدات الإدارية في قطاع النظافة وترحيل ‏القمامة ومعالجة المكبات العشوائية، مؤكداً ضرورة تطبيق القوانين المشددة المتعلقة ‏برمي القمامة وعدم الالتزام بمواعيد رميها في أماكنها المخصصة.‏



وأشار السالم إلى متابعة تعقيم خزانات المياه في مدينة الحفة بما فيها مؤسسات ‏الدولة، مؤكداً تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء فيما يتعلق بمتابعة عمل ‏الفعاليات كافة.‏



من جانبه لفت رئيس مجلس المحافظة تيسير حبيب إلى ضرورة أن تكون خطط ‏المحافظة جاهزة للاستجابة لأي حالة تتعلق بتفشي فيروس كورونا ومعالجتها وفق ‏الإجراءات التي حددتها المحافظة سابقاً، وفي حال الحاجة لفرض حظر على مناطق ‏محددة.‏



وأكد حبيب العمل بروح الفريق والالتزام بإجراءات الوقاية ومنها أثناء مراجعة الجهات ‏العامة والرقابة المستمرة والدورية للفعاليات وفق الأصول ومتابعة عمليات التعقيم ‏للمنشآت العامة الدورية وتركيب أجهزة تعقيم في مداخل المؤسسات العامة وتزويدها ‏بأجهزة لقياس الحرارة، داعياً إلى دراسة إمكانية العودة إلى تطبيق الحظر وفق شروط ‏معينة.‏