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السبت 11 تموز 2020 ساعة 20:07

كوريا الشمالية: لندن دمية بيد واشنطن

كوريا الشمالية: لندن دمية بيد واشنطن
ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله في بيان: "ندين بشدة ونرفض تجرؤ بريطانيا على فرض عقوبات على منظمتين مسؤولتين عن أمن بلادنا باعتبار ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية"، واصفا لندن بأنها "مجرد دمية بيد واشنطن".

وأضاف البيان: "إن هذا الإجراء البريطاني هو مخطط سياسي خسيس يتبع خطى سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الديمقراطية.. والدليل الواضح على ذلك هو أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت موقفها الترحيبي بهذه العقوبات في اليوم التالي".

وتابع البيان: "إن بريطانيا التي لا تكتفي بسياستها في اتباع الذيل الأميركي عازمة على ارتكاب فعل وقح من خلال وضع أجهزة الأمن الداخلي لبلد ما على قائمة عقوباتها"، مضيفا إنه "إذا كان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأكيدا لهويتها فيجب عليها ألا تتبع الذيل الأميركي بشكل أعمى بل تتصرف وفق وجهة نظرها الخاصة بدلا من ذلك".

وكانت بريطانيا فرضت عقوبات ضد منظمتين كوريتين بزعم أنهما ضالعتان في "مالة قسرية وتعذيب وقتل" في كوريا الشمالية.
رقم : 873855
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