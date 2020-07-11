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السبت 11 تموز 2020 ساعة 20:10

مفاجاة ترامب: أمريكا متورطة في شيء سيحدث في فنزويلا!

مفاجاة ترامب: أمريكا متورطة في شيء سيحدث في فنزويلا!
وقال ترامب، في مقابلة مع تلفزيون "نوتيسياس تيليموندو"، "شيء ما سيحدث في فنزويلا وأمريكا ستشارك فيه إلى حد كبير" حسب تعبيره.

ورغم دعم واشنطن الانقلاب على الرئيس المنتخب الفنزويلي الا أنه تعهد ترامب "بالاهتمام بشعب فنزويلا، ودعم أي شخص ينتخبه الشعب ويدعمه كزعيم له"!
وعند سؤاله إن كان الحدث يتعلق بخوان زعيم المعارضة خوان غوايدو، أم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أو بتدخل أمريكي، زعم ترامب قائلا: "إنها الحرية لشعب فنزويلا. إنها الحرية، فنزويلا كانت دولة غنية قبل 15 عاما، وقد دمرها شخصان، نظامها فظيع .. شيء ما سيحدث مع فنزويلا هذا كل ما يمكنني إخبارك به".

ثم سأله المضيف مرة ثانية: "عبر الولايات المتحدة؟" ليرد قائلا: "سنكون متورطين كثيرا".

يأتي ذلك، بعد أيام من إجراء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تعديلات على مستوى القيادة العليا للجيش والبحرية والقوات الجوية الفنزويلية.

وقال مادورو في حفل تخريج عسكريين في كراكاس: "قررت كالعادة أن أثبت جزئيا وأن أجدد جزئيا الفريق الاستثنائي للقادة العسكريين الذين يتولون القيادة العسكرية العليا لفنزويلا".

واحتفلت فنزويلا الأسبوع الماضي، بذكرى الاستقلال، وندد مادورو خلال الحفل بسياسة الولايات المتحدة تجاه كراكاس، مؤكداً أنها تزيد من عدوانيتها خلال وباء كورونا.

وقال إن "الإدارة الأمريكية لم تكتف بتصعيد العقوبات الإجرامية التي طالت الغذاء والوقود بل وصل بها الأمر إلى حرمان الفنزويليين من الحصول على الأدوية والمعدات الطبية خلال تفشي الوباء".
رقم : 873859
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