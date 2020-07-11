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السبت 11 تموز 2020 ساعة 20:20

14 عاماً على التحرير...حرب لن تمحى من ذاكرة ‘‘اسرائيل‘‘

14 عاماً على التحرير...حرب لن تمحى من ذاكرة ‘‘اسرائيل‘‘
 ووصل وسم "#زمن النصر" الى الترند في لبنان في اشارة الى النصر الذي حققه محور المقاومة في تصديه للعدوان الصهيوني عام 2006 وقلبه للمعادلات في المنطقة والتي أكدت مقولة الامين العام لحزب الله "ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات".

غردت إحدى الناشطات اللبنانيات على حسابها في موقع تويتر بالقول "١٤ عاماً على انتصار تموز.. حرب لن تمحى من ذاكرة “إسرائيل”✌️".

ونشر مغرد آخر صورة علق عليها "إنّـه الـعـاشـر مـن تموز عـنـدمـا إكتـملَـت التحضـيرات لـذلّ الجـيش الـذي لا يُـقـهَـر بقـيادة عـمــاد مـغـنـيـة".

وقال ناشطة أخرى "لم نرى من المقاومة الا نصرًا، نصراٌ تلو النصر، بارك الله في السواعد المجاهدة، رحم الله الشهداء الابرار، حمى الله سيد النصر، حفظ الله كل الشعب المقاوم المنتصر".

وقام أحد المغردين بنشر صورة لحاجة لبنانية علق عليها "لن ينسى كل العالم بلاغة وصدق تلك العبارة العابرة للحدود والقلوب الخارجة عن مألوف اللغة ومعاجمها وقواميسها، التي اختصر حضورها كلّ كلام الدنيا واختزل كلّ خطاب الناس لازمة الحاجة كاملة "فدا إجر المقاومة" .. كم نفتقد أمثالك يا حاجة كاملة ~ رحمة الله عليكِ".

وأحد الناشطين قام بنشر صورة على حسابه الخاص في تويتر لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي" والامين العام لحزب الله السيد نصر الله وعلق عليها "كلّ أيّامنا كلّ زماننا تحت راية هذين هي #زمن_النصر".

ومغرد آخر نشر صورة علق عليها "مهندس عمليّة الأسر الحاج خالد بزّي " الحاج قاسم " إتصل به مسؤول المحور خلال الحرب وأخبره مباشرةً بضرورة إنسحابه من بنت جبيل فكان ردّه حاسمًا : من هون مش ضاهر. وإذا اليهود بدن يفوتوا على بنت جبيل، على جثثنا بس بيقدرو يفوتو #زمن_النصر".

وفي سياق متصل قامت إحدى الناشطات بنشر صورة للشهيد سليماني علقت عليها "في ذكرى تموز، السّلام على القائل: "إما ان أحيا معكم يا سيّد أو أموت معكم"
وفي تغريدة أخرى قالت ناشطة لبنانية "هنا زمن النصر تجلّى هنا طاف المجدُ وصلى..
هنا صاح الصبحُ بنا قوموا زمن الهزائم قد ولّى مع المـ قاومة ما خبرنا الا النصر".

يشار إلى أنه في الرابع عشر من آب 2006، وبعد ثلاثة وثلاثين يوماً من بدء العدوان الصهيوني على لبنان، أعلِن نصر تموز للبنان المُقاوم، وقطف اللبنانيون ومحور المقاومة ثمار تموز في موسم الدهشة، وسط الأشداق الفاغرة لأمَّة عربية بعضها كان في موقع المُتفرِّج، وبعضها في موقع الداعم للبنان، وبعضها في موقع المتواطىء مع العدو في رهانٍ خائبٍ، تناسى خلاله هؤلاء العملاء حرب التحرير العظيمة عام 2000، وقدرات المقاومة على كتابة التاريخ بدماء الشهادة، وبناء معادلة استثنائية مُستدامة عنوانها الجيش والشعب والمقاومة.
 
رقم : 873862
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