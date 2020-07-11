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السبت 11 تموز 2020 ساعة 20:27

وزير الصحة الايراني يكشف مفاجأة عن انتقال فيروس كورونا

وزير الصحة الايراني يكشف مفاجأة عن انتقال فيروس كورونا
وأضاف سعيد نمكي اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا حول إمكانية انتقال فيروس كورونا في الهواء انه ليس لدينا أدلة موثقة على أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل في الهواء الطلق أو في المتنزهات ومن فواصل بعيدة عبر الهواء إلى الآخرين.

وأقرت منظمة الصحة العالمية في جنيف الأسبوع الماضي بأن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتشر من خلال قطيرات بالغة الصغر يحملها الهواء، في خطوة ألقت الضوء على آراء أكثر من 200 خبير في علم الهباء الجوي شكوا علنا من أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة لم تحذر الناس من هذا الخطر.

ووفق الخبراء، فإن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء ويمكن أن يصيب الناس عند استنشاقه، سواء تم حمله عالياً بواسطة قطرات كبيرة تضخم في الهواء بعد العطس، أو بواسطة قطرات الزفير.

ووفق صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية، فإن الخبراء يقولون "إن دراسات متعددة أثبتت أن الجزيئات المعروفة باسم "الهباء الجوي" وهي النسخ المجهرية للقطرات التنفسية القياسية، يمكن أن تتأرجح في الهواء لفترات طويلة وتعوم حتى عشرات الأقدام، مما يجعل الغرف والحافلات وغيرها من الأماكن المحصورة سيئة التهوية خطيرة".
رقم : 873863
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