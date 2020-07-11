الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 تموز 2020 ساعة 20:28

إيطاليا تسجل 7 وفيات و188 إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 7 وفيات و188 إصابة جديدة بكورونا
وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7 حالات، وبلغ عدد ضحايا الجائحة بالتالي 34945 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس مستمر لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا، وسجلت في البلاد في البيانات المنشورة يوم 8 يوليو 15 حالة، وفي 9 يوليو 12، وفي 10 يوليو أيضا 12 متوفيا.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 188 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 242827، بينها 13303 حالات تعتبر نشطة.

وشهدت إيطاليا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث سجلت في البلاد يوم 8 يوليو 193 حالة، وفي 9 يوليو 229، وفي 10 يوليو 276.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين من المرض بواقع 306 حالات، حيث ارتفع المؤشر إلى 194579 شخصا.
رقم : 873865
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
11 تموز 2020
عندما يصيب السهم السعودي نفسه
عندما يصيب السهم السعودي نفسه
11 تموز 2020
صناعة الموت في اليمن.. بريطانيا والسعوديّة في خندق واحد
صناعة الموت في اليمن.. بريطانيا والسعوديّة في خندق واحد
11 تموز 2020
روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
11 تموز 2020
اخفاقات قسد المتلاحقة ، إسفين في نعش الوجود الامريكي
11 تموز 2020
أسطوانة المؤامرة المشروخة باستخدام سوريا للاسلحة الكيميائية
أسطوانة المؤامرة المشروخة باستخدام سوريا للاسلحة الكيميائية
10 تموز 2020
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
10 تموز 2020
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
10 تموز 2020
هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟
هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟
10 تموز 2020
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
9 تموز 2020
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
9 تموز 2020
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
9 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس