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السبت 11 تموز 2020 ساعة 20:32

افتتاح معهد لتعليم رقص الباليه بالسعودية رغم الانتقادات

افتتاح معهد لتعليم رقص الباليه بالسعودية رغم الانتقادات
وبثت قناة "الإخبارية" التلفزيونية الحكومية، اليوم تقريرًا مصورًا من داخل المعهد الجديد، دون أن تذكر اسم مالكته، أو المدربات اللاتي يعملن فيه.

وبينما يزيد عدد معاهد الباليه في المدن السعودية الكبرى، مثل الرياض وجدة، لا يزال كثير من السعوديين يعارضون تعلم الفتيات للرقص بمختلف أشكاله، بما فيه الباليه ، لانه يتعارض مع قيمهم الدينية والاخلاقية .

وانتقد عدد من المغردين السعوديين، افتتاح معهد جديد لتعليم الباليه في المنطقة الشرقية، لتنضم بذلك لمناطق المملكة التي تنتشر فيها تلك المعاهد .

ويتعامل “محمد بن سلمان” الذي يتولي مقاليد الحكم في السعودية عمليا ، بسرعة فائقة في نقل مظاهر "الحضارة الغربية" طبعا من جانبها "الفني" المنفلت، تحت يافطة الاصلاح ، وتمضي السعودية في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية وانتهاج العلمانية وكانت أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارات والدراجات النارية، فضلا عن ظهور حفلات الرقص والاختلاط بين الشباب والشابات والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.
رقم : 873867
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