اقتتال فصائل مرتزقة العدوان مجددا جنوب غرب تعز

المواجهات اندلعت بين ميليشيا حزب الإصلاح وهادي مع جماعة طارق عفاش المدعوم إماراتيا في مدينة التربة بمديرية الشمايتين بعد يومين من إيقاف المواجهات.



مصدر ميداني افاد اندلاع الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدينة التربة غرب تعز والمناطق الجبلية المحيطة بها بين قوات من مرتزقة اللواء 35 مدرع التابع لمليشيا طارق عفاش المدعوم إماراتيا وبين اللواء الرابع مشاة جبلي ومايسمى الشرطة العسكرية التابع لمليشيا حزب الإصلاح المدعوم سعوديا.



حيث تأتي المواجهات بعد ساعات من قرار المستقيل هادي بتعين العقيد المرتزق عبدالرحمن ثابت شمسان قائداً للواء 35 مدرع خلفا للقيادي السابق عدنان الحمادي الذي تم إغتياله قبل 7 أشهر.