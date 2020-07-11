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السبت 11 تموز 2020 ساعة 20:38
الجيش التركي يرسل رتلين عسكريين الى ادلب
واضافت ان الرتلين يحتويان على سيارات محملة بالذخيرة وشاحنات محملة بمحارس مسبقة الصنع.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
873871
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