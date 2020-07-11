الجيش التركي يرسل رتلين عسكريين الى ادلب

انقرة (اسلام تايمز) - اعلنت تنسيقيات المسلحين ان الجيش التركي ارسل اليوم رتلين عسكريين إلى محافظة إدلب عبر معبر كفرلوسين على الحدود السورية التركية بريف إدلب الشمالي،