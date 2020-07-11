فتح باب الدخول للمواطنين السوريون القادمين من لبنان بشرط واحد



ونص القرار على أن يسمح للمواطنين القادمين من لبنان من دحول الأراضي السورية على أن يكونوا مزودين بوثيقة فحص الـ”pcr” من أحد المراكز المعتمدة لدى وزارة الصحة اللبنانية و أن لا يكون يكون قد مضى على الفحص 18 ساعة عند الوصول إلى الحدود.



و حددت وزارة الداخلية المراكز الصحية اللبنانية المعتمدة على الحدود وهي:

” مشفى رفيق الحريري بيروت، مشفى الهراوي زحلة، مشفى طرابس الحكومي، مشفي تبنين.



هذا ويخضع العائدون الذين كانت نتيجة الفحص لديهم سلبية, الى حجر منزلي لمدة 5 أيام. بينما يتم نقل من تثبت إصابته بالفيروس الى مراكز الحجر الصحي.



وبالنسبة للعالقين بين الحدود والمغادرين غير الشرعيين سوف يتم استقبالهم على دفعات ووضعه بالحجر لمدة 14 يوما في المراكز المخصصة للحجر.



هذا و ألغت “وزارة الداخلية اللبنانية” تعميم سابق حول فرضها العديد من الشروط والتعليمات للسفر من وإلى لبنان وذلك بعد إعادة عمل مطار بيروت و الرحلات الجوية منذ يوم أمس، و تحديداً ما يخص سفر السوريين من و إلى مطار بيروت من خلال التالي:



وأشار القرار على أن يسمح بدخول السوريين حاملي سمات الدخول “زيارة،سياحة” والإقامات السنوية لغير العمل والدائمة والمحاملة وسمات الإقامة “سفرة ، سفرتان ،عدة سفرات” والتي كانت تخولهم دخول لبنان و انتهت صلاحيتها خلال الفترة ما بين 17.10.2019 حتى 1.9.2020 ضمناً.



وفيما يخص الحاملين لسمات الدخول المودعة للعمل أو إقامات سنوية أو دائمة –عمل والتي كانت تخولهم دخول لبنان و انتهت صلاحيتها في الفترة ما بين 11.3.2020 و لغاية 1.9.2020 ضمناً فقد سمح لهم بالدخول وإعطائهم نسخة عن سمة مرور لإبرازها لشركة الطيران للسماح بالصعود على متن الرحلة القادمة.



لكن التعميم الجديد لم يسمح للسوريين حاملي الإقامات المؤقتة التي انتهت صلاحيتها بالدخول إلى لبنان على أن يتم استقدامهم مجدداً وفق الإجراءات المرعية.



وكان الامن العام اللبناني اصدر الاسبوع الماضي تعميما سمح بموجبه للسوريين ممن يحملون سمات دخول انتهت صلاحيتها خلال الفترة بين 17 /10 /2019 ولغاية 1/9/2010 السماح لهم بالدخول وتزويدهم بنسخة عن سمة المرور لابرازها لشركات الطيران للسماح لهم للصعود على متن الطائرة .



وناشد المئات من السوريين العالقين على الحدود وفي المطارات الدولية الذين تقطعت بهم السبل نتيجة فقدان اعمالهم واغلاق الحدود نتيجة الاجراءات المتخذة للتصدي ليروس كورونا المستجد.