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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 08:25

سوريا.. إصابة اثنين من قضاة دمشق بكورونا

سوريا.. إصابة اثنين من قضاة دمشق بكورونا
وأكدت الوزارة، عبر حسابها في فيسبوك، أن جميع الحالات المذكورة قيد المراقبة.
وأهابت الوزارة بجميع القضاة في جميع العدليات التقيد بعدد من الإجراءات، ومنها ارتداء الكمامة والكفوف المطاطية وعدم مسك الضبوط والأوراق والأضابير بشكل مباشر دون ارتداء هذه الكفوف، وتعقيم المكاتب، وفي حال وجود ضرورة للمراجعة أن تكون هناك مسافة متر مع أي مراجع.

سوريا.. إصابة اثنين من قضاة دمشق بكورونا
وتمنت الوزارة على المحامين والضابطة العدلية والمواطنين الالتزام الكامل بوضع الكمامات وارتداء القفازات المطاطية، قائلة إن إجراءات السلامة لا يمكن تجزئتها في ظل الانتشار الكبير لهذا الفيروس.

ويبلغ إجمالي عدد المصابون في سوريا 396 إصابة و126 حالة تعافي و12 حالة وفاة.
وبدأت وزارة الصحة السورية في استخدام دواء ﺩﻳﻜﺴﺎﻣﻴﺜﺎﺯﻭﻥ ضمن البرتوكول العلاجي لمرضى كورونا في المشافي السورية منذ قرابة الشهر، بدل الهيدروكسي كلوروكين الذي ألغت منظمة الصحة العالمية ترخيصه.
رقم : 874075
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