الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 08:28

قوات الوفاق تواصل حشد قواتها لمعركة سرت - الجفرة

قوات الوفاق تواصل حشد قواتها لمعركة سرت - الجفرة
فقد قال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة، التابعة لحكومة الوفاق، العميد إبراهيم بيت المال أمس الأحد إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقادة عسكريين اتفقوا خلال اجتماع عُقد السبت في طرابلس على زيادة الدعم الفني لمحاور القتال غرب سرت، وتحسين المنظومة الدفاعية بشكل أكبر وأوسع.

وأضاف بيت المال -على صفحة غرفة عمليات سرت الجفرة بموقع فيسبوك- أن ذلك جاء بعد رصد تعزيزات لقوات حفتر في المنطقة الواقعة بين سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) والجفرة.

وكان السراج ناقش مع آمري المناطق العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة؛ الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات في مختلف المناطق، وسير العمليات في منطقة سرت الجفرة، إضافة إلى مراجعة إجراءات تأمين المناطق المحررة.

وبحث الاجتماع تنظيم المؤسسة العسكرية، وآليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية لقوات الوفاق، في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة.

وعقد اجتماع السراج والقادة العسكريين في وقت تواصل فيه قوات حكومة الوفاق تعزيز قواتها غرب مدينة سرت تحسبا لمعركة يقول ناشطون ليبيون في مواقع التواصل إنها على الأبواب. كما يأتي ذلك في مقابل استمرار قوات حفتر في تعزيز مواقعها بالمدينة، مدعومة بمجموعات مسلحة سودانية وتشادية، بالإضافة إلى المرتزقة الروس من شركة "فاغنر".

وكانت قوات الوفاق عقب سيطرتها على ضواحي طرابلس الجنوبية ومدينة ترهونة (80 كيلومترا جنوب شرق العاصمة) مطلع يونيو/حزيران الماضي؛ بدأت التوجه نحو مدينة سرت، بيد أن خطوط المواجهة لم تتغير منذ ذلك الوقت. وفي حين يؤكد مسؤولون ليبيون تصميم حكومة الوفاق على استعادة سرت وقاعدة الجفرة؛ تحاول قوى دولية تجنب تصعيد عسكري جديد في ليبيا، في الوقت الذي تسعى فيه دول داعمة لحفتر لثني الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عن التقدم شرقا، بعد وصول قواتها إلى ضواحي سرت.
رقم : 874076
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فورين بوليسي: إيران في مأمن من الضغوط الأمريكية
فورين بوليسي: إيران في مأمن من الضغوط الأمريكية
العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة
العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة
13 تموز 2020
الشهيد سليماني يحيي الضمير العالمي
الشهيد سليماني يحيي الضمير العالمي
13 تموز 2020
مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون
مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون
13 تموز 2020
اليمن وفلسطين.. علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ
اليمن وفلسطين.. علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ
13 تموز 2020
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
11 تموز 2020
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
11 تموز 2020
عندما يصيب السهم السعودي نفسه
عندما يصيب السهم السعودي نفسه
11 تموز 2020
صناعة الموت في اليمن.. بريطانيا والسعوديّة في خندق واحد
صناعة الموت في اليمن.. بريطانيا والسعوديّة في خندق واحد
11 تموز 2020
روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
روحاني: لا يمكن لأي بلد اغلاق الاقتصاد عدة أشهر
11 تموز 2020
اخفاقات قسد المتلاحقة ، إسفين في نعش الوجود الامريكي
11 تموز 2020
أسطوانة المؤامرة المشروخة باستخدام سوريا للاسلحة الكيميائية
أسطوانة المؤامرة المشروخة باستخدام سوريا للاسلحة الكيميائية
10 تموز 2020
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
10 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس