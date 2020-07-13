بغداد تؤكد استمرار الحوار مع أنقرة لوقف اختراق سيادتها

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي ترأس، يوم الأحد، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني تمت خلاله مناقشة جملة من القضايا والمستجدات على الساحة العراقية.



وأكد البيان أن المجلس ناقش استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية، مشددا على مواصلة الحوار الدبلوماسي مع تركيا لوقف التجاوزات التي تشكل اعتداء على السيادة العراقية وتسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، فضلا عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات.



وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، إطلاق عملية عسكرية جديدة شمالي العراق.



وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها، بحسب قولها.



وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني، منظمة إرهابية، وفي الصراع الدائر، قتل أكثر من 40 ألف شخص.



ونفت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، وجود تنسيق بين العراق وتركيا بشأن العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، معلنة عن خيارات العراق للرد على القصف التركي.



كما شدد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأربعاء، على ضرورة وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية في ما اعتبره تجاوزا للسيادة العراقية وأمن المنطقة.



وأشار إلى أهمية دعم مسارات الحلول السلمية لمعالجة الأزمات والتوترات في المنطقة بما يرسخ الأمن والاستقرار لجميع الدول.