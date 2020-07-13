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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 08:57

سد النهضة.. الخلافات مستمرة والمفاوضات متواصلة

سد النهضة.. الخلافات مستمرة والمفاوضات متواصلة
وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها، إن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.

سد النهضة.. الخلافات مستمرة والمفاوضات متواصلة
وبدأ الوزراء اجتماع أمس باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية التي عقدت الجمعة الماضية.

وطرح الجانبان الإثيوبي والسوداني بعض الصياغات البديلة للأمور محل الخلاف.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية الإثنين.

وتواصل مصر محادثاتها الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة القائمة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء السد.

ورفضت مصر مقترحا إثيوبيا بتأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.

وقال آبي، في كلمة له أمام البرلمان، "خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الأفريقي" مضيفا "لن نضر بمصر وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة".
رقم : 874085
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