الوعد الصادق.. ذكرى خالدة في زمن الإنتصارات

وتعد العملية إيفاء بوعد قطعته المقاومة الإسلامية على نفسها لتحرير أسرى لبنانيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بحيث يأسر جنود إسرائيليون ويساوموا بأسرى لبنانيين أبرزهم الشهيد سمير القنطار أقدم اسير والذي تم اسره عام 1979م.مغردون في محور المقاومة من منطلق احياء هذه العملية العسكرية الخالدة اطلقوا وسم #الوعد_الصادق ليذكروا العالم بانجازات المقاومة وقدرتها العسكرية لمواجهة كيان الاحتلال الاستكبار العالمي والوقوف ضد مخططاتهم المشؤومة.حساب باسم mohamad_mortada غرد: "وكان يوما من ايام الله من ذاكرة المقاومة#الوعد_الصادقحساب باسم Zainab Al Harakeh كتب تغريدة في الذكرى: "في مثل هذا الوقت من عام ٢٠٠٦، كنا نقف على شرفة بيت جدي ونراقب الدخان المنبعث من القصف. يومها، كانت أول ضربة على البازورية. استيقظنا، صلينا الصبح. ونحن نرتدي ملابسنا لننطلق إلى أقاربنا في قرية مجاورة، قُصِفت مزرعة جدي. لم يبقَ منها إلّا التُّراب."وبدأ مشوار #الوعد_الصادقحساب باسم Daimalwahadi / RADFAN غرد بتغريدة:#نصر_تموز الانتصار الوحيد الذي حققه العرب على "إسرائيل "!.ومع ذلك سعى ويسعى بعران التطبيع ومواليهم واشياعهم على طمس أيقونة النصر الوحيده في زمن الهزائم ..!من اتخذ من البعران حليفا .. لم يتخذ من "إسرائيل" عدواا #اسر_اسرائيل #الوعد_الصادق #فلا_غالب_لكمحساب باسم حسين ابو خميني المالكي غرد: "في مثل هذا اليوم... هو الذي رأى.. هو الذي قدّر"وكان حقاً علينا نصر المؤمنين #الوعد_الصادقحساب باسم علي حسين فقيه كتب تغريدة مرفقة بصور الاسرى المحررين قال فيها: "من أجله كان 12 تمّوز فــ ـ«نحن قوم لا نترك أسرانا في السجون»#القنطار سمير المقاوم، الجريح، الأسير، العميد. والشهيد Yellow heart#تموز2006#الوعد_الصادقحساب عراقي باسم "عباس هادي" كتب مغردا: السّلام على الجنوب اللبناني والسّلام على الشمال اللبناني والسّلام على البقاع اللبناني والسّلام على أهلنا في بيروت وسنكون معهم دوماً يداً بيد الى النّصر المؤزر والمحقق على ايديكم وايدي المؤمنين في جميع أنحاء العالم- السيّد القائد مقتدى الصدر، تموز ٢٠٠٦#الوعد_الصادق#فلا_غالب_لكمحساب باسم ayat dimachk أرفق تغريدته بفيديو من بطولات المقاومة مغردا:بسم الله الرحمٰن الرحيم..فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ.صدق الله العظيم.#الوعد_الصّادق #فلا_غالب_لكمحساب سوري باسم‏AL-kholoud hasan Cherry blossomFlag of Syria ‏ غرد: "جنوبيون كان الله يعرفهم, وكان الله قائدهم وآمرهم, لذا كانوا بكل تواضعٍ.."كانوا رجال الله يوم الفتح في لبنان..#فلا_غالب_لكم#الوعد_الصادقحساب آخر باسم جاد غرد: "الشهيد القائد هاني علوية هو من قادة الرجال الذين صدقوا العهد والوعد و إلتزم بولاية محمد وال بيت محمد (ص) وهذا الالتزام الديني والعقائدي الذي نال شرفه في مدرسة الامام القائد السيد موسى الصدر جعله ان يكون مخلصاً لأرضه و ووطنه و عرضه#نصر_تموز#الوعد_الصادقحساب أردني لبناني مشترك باسم ????????????????.ℳ???????? غرد: "في مثل هذا اليوم لبسوا بدلاتهم حملوا بندقيتهم نظروا الى عائلاتهم نظرة الوداع وتوزعوا على ذاك الجبل وفي وقت صباح قالوا لنا..انهم #الوعد_الصادق Heart suit#فلا_غالب_لكمحساب الاعلامي اللبناني بقناة المنار souheil diab غرد:...وكان لنا شرف اعلان عملية #الوعد_الصادق...فاتحة النصر المبينوكان حقاً علينا نصر المؤمنين#فلا_غالب_لكمحساب باسم أبو فراس مرتضى غرد:بِكُم سنغيّرُ الدنياونُسمِعُ صوتَنا القدرُبكم يزهو الغدُ الأحلابكم نمضي.. وننتصرُ#الوعد_الصادقحساب باسم Faدي غرد:هذا الشاب اصبح شهيدا ً"لقبه قاهر الميركافا وصاحب ملحمة وادي الحجير في جنوب لبنان..قالولوا ارمي الهمر راح طاحن 38 بين دبابة وآلية"بلال رح يرمي الهمر ...بلال: هو الشهيد علي محمود صالح ..لروحه الطاهرة سلام...#الوعد_الصادق#تموز_٢٠٠٦وكانت عملية اسر الجنود التي قام بها حزب الله قد ارعبت جيش الاحتلال الاسرائيلي، ودفعته لشن حرب عدوانية استمرت 33 يوما ،استعمل فيها الاحتلال قواته الجوية والبرية والبحرية وشهدت مفاجآت عدة اذهلت كيان الاحتلال ورسمت معادلات جديدة في المنطقة لا سيما عملية استهداف البارجة ساعر المتطورة قبالة بيروت بصواريخ المقاومة.