ايران..بدء المرحلة الثانية لمناورة 'التعاطف والاحسان'

وقال صاحب محمدي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاثنين، ان المرحلة الثانية لمناورة "التعاطف والاحسان" قد بدات لتوزيع 4 ملايين رزمة معيشية قيمتها الاجمالية 5 تريليونات و 520 مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) على المتضررين بسبب تفشي فيروس كورونا في مختلف انحاء البلاد.



واوضح بانه تم في المرحلة الاولى لهذه المناورة توزيع مليون رزمة معيشية بين المتضررين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.



واشار الى انشطة اللجنة الرباعية في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا واضاف، انه تم تقديم خدمات للمواطنين بقيمة 10 تريليونات ريال عن طريق هذه اللجنة في مجالات الادوية والمواد المعقمة والتشخيص والعلاج.



ونوه الى انتاج نحو 4 ملايين كمامة لتوفير حاجات المواطنين والكوادر الطبية وقال، لقد قمنا بانتاج 250 طنا من المواد المعقمة في البلاد ويتم انتاج 2500 عدة طبية لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا من قبل اللجنة اسبوعيا.



واوضح بان 6 الاف من فرق العمل الطوعي من الحوزات العلمية والجامعات والمدارس والمهن الحرة تساعد لجنة تنفيذ اوامر "الامام الخميني (رض)" لتسهيل وتسريع تقديم الخدمات فضلا عن 100 الف متطوع في مختلف انحاء البلاد لتقديم الخدمات الاجتماعية في المناطق النائية والاقل نموا لمساعدة المواطنين في التخلص من هذا الفيروس المقيت.



ولفت الى انه سيتم تقديم تسهيلات مالية بقيمة 180 تريليون ريال للعاملين في المهن الحرة المتضررة بسبب كورونا المتوفرة لديهم الشروط اللازمة للحصول عليها.