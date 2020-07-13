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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 11:21

المكسيك تتخطى ايطاليا في عدد ضحايا كورونا

المكسيك تتخطى ايطاليا في عدد ضحايا كورونا
وسجلت المكسيك 276 وفاة و4482 إصابة جديدة بالفيروس يوم الأحد الأحد ليصل العدد الإجمالي إلى 35006 وفيات و299750 حالة إصابة.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة إصابات يوم الخميس كانت قياسية، حيث تجاوز عدد الإصابات الجديدة عتبة الـ 7 آلاف لأول مرة منذ تفشي الوباء.

وتخطت المكسيك إيطاليا في عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" لتحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات، علما أن إيطاليا وثقت 34954 حالة وفاة و243061 إصابة منذ تفشي الفيروس.

وأشار إحصاء أخير أجرته وكالة "رويترز" إلى أن أكثر من 12.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في العالم، كما أن 563869 شخصا توفوا جراء الوباء.
رقم : 874109
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