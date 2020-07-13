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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 11:23

الجيش ينفي استخدام الذخيرة الحية بأحداث مدخل بغداد

الجيش ينفي استخدام الذخيرة الحية بأحداث مدخل بغداد
وأصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، بيانا اكد خلاله التزام القوات الأمنية بحماية الحق الدستوري بالتظاهر السلمي، وإن القائد العام للقوات المسلحة لن يتوانى عن فتح تحقيق في أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون السلميون.

واضاف لقد قامت قواتنا الأمنية يوم الأحد، بمنع بعض الباصات غير الملتزمة بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بخصوص جائحة كورونا، لاكتظاظها بالمتظاهرين المتوجهين إلى بغداد، ورفضت الامتثال لإجراءات الغاية منها سلامتهم وعدم المساهمة بنشر العدوى.

وأشار اسفا ان بعض المتظاهرين قام بالتعدّي على القوات الأمنية التي كانت متواجدة لحمايتهم، ومحاولة العبور بالقوة، فما كان من القوات الأمنية إلا صدّهم.

هذا وأفادت مصادر عراقية لسقوط ضحايا من عوائل الشهداء والسجناء السياسيين السابقين الذين حاولوا الدخول الى بغداد والاحتجاج على قرارات اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي مؤخرا بحقهم. لكنهم واجهوا عنفا من القوات الامنية عند احدى السيطرات، ومنعوا من الدخول.

وأدانت العديد من الجهات السياسية والحقوقية عملية القمع التي تعرض لها المتظاهرون، مطالبين الحكومة بفتح تحقيق عاجل والى تبني ملف الاحتجاجات الشعبية بالتعاون مع البرلمان والقوى السياسية وسرعة وضع المعالجات، وانصاف المظلومين.
كما اعتبرت الجهات السياسية قرار رئيس الوزراء العراقي هو قرار مستعجل يستهدف ضحايا جرائم نظام البعثي البائد.
رقم : 874110
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