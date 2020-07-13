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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 11:31

رغم ارتفاع عدد المصابين بكورونا وزير الصحة اللبنانيين يطمئن

حيث أشار وزير الصحة اللبناني حمد حسن​ إلى أن "السلسلة التي تم تأكيد إصابتهم بكورونا ​ خلال الأسبوع متصلين بمجموعات مستقلة وغير متداخلة مع المجتمعات المحيطة، بالتالي نتوقع ازدياد عديد الاصابات التي تعمل ضمن المؤسسات خلال 4 ايام"، منوهاً بأنه "نحن لدينا حوالي 1000 عينة أصدرنا منهم 450 نتيجة وبقي منهم حوالي 500 عينة هذه العينات ننفذها بالتوازي مع ما نجمعه من عينات لمخالطين والعينات التي نجمعها من المطار وتلك التي نجمعها من البلدات. كما أننا وصلنا إلى الذروة في عدد الفحوصات التي تم اجراؤها".

ولفت حسن، خلال حديث إذاعي، إلى أنه "نتوقع ان يكون هناك ارتفاع بالإصابات لكن ستكون محصورة بمجموعات محددة معلومة المصدر وهذا يوحي بالقليل من الطمأنينة"، موضحاً أنه "في هذا الموضوع لا يوجد مكابرة كل ما عملناه خلال الأشهر القادمة يجب ان نكون بأهبة الاستعداد لاستقبال الحالات المصابة بكورونا. في الأيام القادمة سيوكبنا الاعلام لافتتاح كافة الاقسام التي جهزت في المستشفيات".

كما أفاد بأن "الموضوع ما زال تحت السيطرة علينا ان نرتدع قليلا ونشد الازمة ولكن علينا التحلي بالحكمة والوعي وعدم تضييع البوصلة، والعيش في حالة اضطراب تفقدنا الصوابية في اخذ بعض القرارات". وأكد أن "المؤشر المباشر لاتخاذ اي قرار على مستوى اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا مبنية على تقييم. لدي اليوم اجتماع مع اللجنة العلمية بالوزارة واللجنة الفنية بلجنة الكوارث هذا كله لاتخاذ ثلة من الاجراءات التي تتناسب مع تطور تسجيل الحالات، ولن يعاد اقفال البلد. اقولها بكل جرأة سيكون هناك عزل موضعي لبعص الاحياء والبلدات ولكن لن يصار الى اقفال البلد في فصل الصيف".

فتح المطار بيروت الذي دام مغلق 4 أشهر ورفع القيود داخليا. وعدم التزام بالإجراءات الوقائية، وعدم التزام المغتربين بالحجر المنزلي ساهم في ارتفاع بعدد المصابين في لبنان.
رقم : 874112
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