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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 11:32

سوريا.. تحذير من ارتفاع شديد في درجات حرارة الأيام المقبلة

سوريا.. تحذير من ارتفاع شديد في درجات حرارة الأيام المقبلة
وأفاد المركز ان المنطقة مازالت متأثرة بأجواء حارة إلى شديدة الحرارة ويتوقع ان تتأثر بمنظومة جوية تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل قد تخف قليلا ولكن بالمجمل المنظومة لن تتغير وربما فقط قد تتراجع قليلا ولكنها سرعان ما تعود للتعمق فوق المنطقة وستجلب المزيد من الاجواء الجافة وشديدة الحرارة.

ويتوقع خلال الأيام القادمة ان تتعمق الموجة الحارة فوق المنطقة وستصل درجات الحرارة في المناطق الشرقية والشرقية الشمالية إلى 47 درجةبينما قد تصل درجة الحرارة في العاصمة دمشق الى 44 درجة.

وأهابت بالمواطنين السوريين بإلتزام البقاء في الأماكن المغلقة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة من الساعة الـ12 ظهرا حتى الـ4 عصرا.
رقم : 874113
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