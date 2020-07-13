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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 11:36
في العمق السعودي
القوات اليمنية بصدد الاعلان عن عملية عسكرية واسعة
وقال المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" في تغريدة على تويتر صباح اليوم الاثنين، إنه سيصدر "خلال الساعات القادمة بيانا هاما للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
874114
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