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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 11:38

البحرين تؤيد حكم الإعدام بحق 'محمد رمضان وحسين موسى'

البحرين تؤيد حكم الإعدام بحق
ومثلت محكمة التمييز البحرينية، التي هي أعلى محكمة في البحرين، آخر فرصة لمحمد رمضان، وحسين موسى، للطعن على الحكم.

وكانت محكمة جزائية أصدرت حكما على الرجلين بالإعدام في 2014، بتهمة قتل شرطي واتهامات أخرى تتعلق بتهم الإرهاب.

وقد انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدة مرات، قرار القضاء البحريني في قضية محمد رمضان وحسين موسى، فضلا عن مطالبات نواب في البرلمان الأوروبي والعديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، والمنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وشخصيات حقوقية أخرى، طالبوا جميعهم بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى، لكن دون جدوى.

وأشارت رايتس ووتش إلى أن الرجلين قالا إن الاعترافات انتزعت منهما تحت التعذيب.
رقم : 874115
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